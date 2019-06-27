Стюардесса рассказала о состоянии выживших членов экипажа Ан-24

Олеся Зуева, стюардесса авиакомпании «Ангара», чей самолёт потерпел крушение в Бурятии, рассказала RT о состоянии выживших членов экипажа.

«Насколько я знаю, Сергея и Лену должны доставить в Иркутск. За ними отправили самолёт, чтобы потом госпитализировать в ожоговое отделение. Лена сейчас в тяжёлом состоянии, поэтому на связь не выходит. У неё ожоги, переломаны рёбра и ещё несколько костей. Она же эвакуировала пассажиров, жизнью рисковала. Она часто летает — её часто ставят в рейсы, поэтому опыта у неё очень много. Я очень рада, что она выжила», — сказала она.

По её словам, экипаж пожертвовал собой и принял на себя весь удар.

Она отметила, что выживший при крушении второй пилот Сергей Сазонов — очень спокойный и уравновешенный человек, а у погибшего техника Олега Барданова ни один самолёт не улетал, если не был готов на 100%.

«Олег был человек очень дотошный. Всегда и всё проверял. Летал ещё на «тушках» 154-х, про это истории рассказывал. Как-то мы летели с ним из Ленска, и у меня пассажир на борту покурил. Дважды! Так Олег вышел ко мне на помощь. Он был наш защитник», — добавила она.

Ранее СМИ опубликовали список пассажиров, находившихся на борту Ан-24.

27 июня пассажирский самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту на севере Бурятии. По предварительным данным, у него отказал один из двигателей.

Пилоты посадили Ан-24, однако он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся, в результате чего погибли командир самолёта и бортмеханик. 43 пассажира и ещё два члена экипажа спаслись.

Подробнее — в материале RT.