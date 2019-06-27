СМИ опубликовали список пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 в Бурятии

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Названы имена пассажиров, находившихся на борту Ан-24, который совершил аварийную посадку в Бурятии.
СМИ опубликовали список пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 в Бурятии
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Как сообщает ФАН, в списке — имена 43 человек.

Утром 27 июня Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, после чего врезался в здание и загорелся.

В результате погибли два члена экипажа, 22 человека пострадали.

По факту ЧП в Бурятии возбуждено уголовное дело.

Жительница Нижнеангарска Екатерина Богатых, которая стала свидетелем аварийной посадки Ан-24, рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности инцидента.

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