СМИ опубликовали список пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 в Бурятии

Названы имена пассажиров, находившихся на борту Ан-24, который совершил аварийную посадку в Бурятии.

Как сообщает ФАН, в списке — имена 43 человек.

Утром 27 июня Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, после чего врезался в здание и загорелся.

В результате погибли два члена экипажа, 22 человека пострадали.

По факту ЧП в Бурятии возбуждено уголовное дело.

Жительница Нижнеангарска Екатерина Богатых, которая стала свидетелем аварийной посадки Ан-24, рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности инцидента.