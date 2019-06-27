Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Короткая ссылка
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

«Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, ещё семь человек госпитализированы», — рассказали агентству.

Ранее в аэропорту Нижнеангарска совершил экстренную посадку самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту после того, как в воздухе у него отказал двигатель. В результате происшествия два члена экипажа погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в расследовании инцидента примут участие МАК и Росавиация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить