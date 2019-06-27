Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

«Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, ещё семь человек госпитализированы», — рассказали агентству.

Ранее в аэропорту Нижнеангарска совершил экстренную посадку самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту после того, как в воздухе у него отказал двигатель. В результате происшествия два члена экипажа погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в расследовании инцидента примут участие МАК и Росавиация.