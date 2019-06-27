МАК и Росавиация примут участие в расследовании ЧП в Нижнеангарске

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Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Бурятии, в результате которой погибли два человека.

«В расследовании причин аварийной посадки самолёта примут участие МАК, территориальное управление Росавиации, следственные органы», — рассказали РИА Новости в Росавиации.

Как отметил пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев, по предварительным данным, «тяжёлых» пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в аэропорту Нижнеангарска совершил экстренную посадку самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту после того, как в воздухе у него отказал двигатель. В результате происшествия два члена экипажа погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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