Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии

Самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

«Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолёт. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребёнок. Семь человек получили ранения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, самолёт вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг, 27 июня, после чего в воздухе у самолёта отказал один двигатель.

«По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта. В настоящее время на месте происшествия работают три расчёта ГПС и два ДПК», — добавил Фишев.

Ранее в Бурятии самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности. Вскоре после этого спасатели нашли двух членов экипажа самолёта, у одного из них была сломана голень.