Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии

Короткая ссылка
Самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

«Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолёт. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребёнок. Семь человек получили ранения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, самолёт вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг, 27 июня, после чего в воздухе у самолёта отказал один двигатель.

«По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта. В настоящее время на месте происшествия работают три расчёта ГПС и два ДПК», — добавил Фишев.

Ранее в Бурятии самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности. Вскоре после этого спасатели нашли двух членов экипажа самолёта, у одного из них была сломана голень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить