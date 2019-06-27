Экипаж Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта

Экипаж самолёта Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, сообщил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия примерно на удалении 30 км от аэропорта. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 км от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «Бедствие», — отметили в ведомстве.

В связи с этим аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность.

Ранее сообщалось, что второй пилот самолёта Ан-24, совершившего жёсткую посадку в Бурятии, госпитализирован с травмами и ожогами. Отмечается, что он находится в сознании и даёт показания.

Всего на борту самолёта находились 47 человек: 43 пассажира и четыре члена экипажа.

В авиакомпании «Ангара» заявили, что при столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович.