Экипаж Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
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«По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 км от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «Бедствие», — отметили в ведомстве.
В связи с этим аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность.
Ранее сообщалось, что второй пилот самолёта Ан-24, совершившего жёсткую посадку в Бурятии, госпитализирован с травмами и ожогами. Отмечается, что он находится в сознании и даёт показания.
Всего на борту самолёта находились 47 человек: 43 пассажира и четыре члена экипажа.
В авиакомпании «Ангара» заявили, что при столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович.