Дело о крушении Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат СК

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Уголовное дело о крушении самолёта Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат СК России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Дело о крушении Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат СК
  • ©пресс-служба правительства Бурятии

Отмечается, что это было сделано по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Решение было принято «для наиболее полного, объективного и оперативного расследования».

«Главой СК России на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в результате катастрофы погибли два члена экипажа, 14 человек доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Ранее в авиакомпании «Ангара» рассказали о лётном стаже погибших членов экипажа Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска.

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