В авиакомпании рассказали о лётном стаже погибших членов экипажа Ан-24

В авиакомпании «Ангара» рассказали о лётном стаже погибших членов экипажа Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска.

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«При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Второй пилот Сазонов Сергей Александрович и бортпроводник Лапуцкая Елена Викторовна не пострадали», — заявили в компании. Отмечается, что стаж работы КВС Коломина — 34 года, общий налёт часов — 15 702. Стаж работы бортмеханика Барданова составлял 35 лет, общий налёт часов — 13 728. Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения пассажирского Ан-24 в Бурятии.