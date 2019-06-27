В авиакомпании рассказали о лётном стаже погибших членов экипажа Ан-24

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В авиакомпании «Ангара» рассказали о лётном стаже погибших членов экипажа Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска.
В авиакомпании рассказали о лётном стаже погибших членов экипажа Ан-24
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«При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Второй пилот Сазонов Сергей Александрович и бортпроводник Лапуцкая Елена Викторовна не пострадали», — заявили в компании.

Отмечается, что стаж работы КВС Коломина — 34 года, общий налёт часов — 15 702.

Стаж работы бортмеханика Барданова составлял 35 лет, общий налёт часов — 13 728.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения пассажирского Ан-24 в Бурятии.

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