В авиакомпании рассказали о лётном стаже погибших членов экипажа Ан-24
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«При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Второй пилот Сазонов Сергей Александрович и бортпроводник Лапуцкая Елена Викторовна не пострадали», — заявили в компании.
Отмечается, что стаж работы КВС Коломина — 34 года, общий налёт часов — 15 702.
Стаж работы бортмеханика Барданова составлял 35 лет, общий налёт часов — 13 728.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения пассажирского Ан-24 в Бурятии.