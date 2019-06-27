«Передать всё, что наработано»: Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ранее президент России принял прошение об отставке Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года. Путин отметил результаты работы Евкурова и призвал его ввести нового руководителя в курс дела. Выборы главы Ингушетии состоятся 8 сентября, в единый день голосования.

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

«Назначить Калиматова Махмуда-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Ингушетия», — гласит указ, опубликованный на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания президентом.

Новый руководитель прибудет в Ингушетию 27 июня, рассказали в администрации республики.

«Представление планируется 27 июня в Магасе, в здании администрации главы региона», — приводит ТАСС сообщение администрации.

Как заявили в пресс-службе главы Ингушетии, Махмуда-Али Калиматова как врио главы региона представят полпред президента России в СКФО Александр Матовников и экс-глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Прибытие нового главы Ингушетии также посетят представители администрации президента РФ, Федерального Собрания РФ, Народного собрания республики, администрации главы и правительства региона.

Махмуд-Али Калиматов родился в 1959 году в Казахской ССР (ныне — Казахстан). В период с 1977 по 1979 год он проходил службу в составе советских войск, расположенных в ГДР (ныне — Германия). В 1989 году Калиматов окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, а в 1990-м поступил на службу в органы прокуратуры Куйбышевской (ныне — Самарской) области.

Махмуд-Али Калиматов

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Позднее Калиматов работал старшим следователем той же прокуратуры, прокурором отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, прокурором Самары.

В 2004 году указом Путина он был назначен прокурором Ингушетии. В 2007 году Калиматов возглавил контрольный департамент губернатора Самарской области, в 2012 году стал советником губернатора Самарской области.

В 2016 году Калиматов возглавил Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.

Махмуд-Али Калиматов приходится старшим братом Алихану Калиматову, герою России, подполковнику ФСБ и сотруднику оперативно-разыскного Управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. В 2007 году в ходе нападения в Ингушетии его расстреляли неизвестные. Звание героя присвоено Алихану Калиматову посмертно.

Евкуров попросил об отставке

Путин перед встречей с Калиматовым принял в Кремле прошение об отставке бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Также по теме «Остаюсь навсегда со своим народом»: глава Ингушетии объявил об уходе в отставку Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросит президента России об отставке до окончания срока полномочий, которые истекают в 2023 году....

Евкуров находился во главе Ингушетии с 30 октября 2008 года. 24 июня 2019 года в ходе телеобращения к жителям республики он заявил о намерении попросить президента о своей досрочной отставке. Это решение Евкуров объяснил разобщённостью власти, общественных и религиозных организаций в регионе.

В ходе встречи с Путиным Евкуров выразил мнение, что руководить Ингушетией должна новая команда управленцев.

«Я, конечно, не осмелюсь говорить, справился я с задачей или нет, но старался как мог. Поэтому сегодня я считаю и осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди, и просил бы вас о досрочном сложении моих полномочий», — сказал бывший глава региона.

Он выразил готовность выполнять задачи в интересах России «в любом секторе и на любом направлении».

Путин поблагодарил Евкурова за проделанную в Ингушетии работу, отметив, что обеспеченные республикой показатели создают благоприятные условия для дальнейшего развития.

«Рассчитываю, что новое руководство республики будет всё это иметь в виду, будет самым серьёзным образом над этим работать. А вас попрошу тогда новому руководителю передать всё, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы», — сказал в завершение беседы с Евкуровым российский президент.

Выборы нового главы Ингушетии назначены на единый день голосования, 8 сентября. Главу региона выберут депутаты Народного собрания республики, заявили ТАСС в региональном избиркоме.

«Кандидатуры на должность главы региона будут внесены в парламент республики, и в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, депутаты Народного собрания Ингушетии путём голосования выберут главу республики», — приводит агентство слова зампредседателя избиркома Ингушетии Беслана Котиева.