Евкуров рассказал о переговорах с Кадыровым о границе Чечни и Ингушетии

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которых стороны подписали соглашение о границе между регионами.
Евкуров рассказал о переговорах с Кадыровым о границе Чечни и Ингушетии
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Евкуров отметил, что подписание документа не было демонстративным, а сама тема неоднократно обсуждалась с Кадыровым, передаёт РБК.

«Это не показуха — это раз. Во-вторых, это стихийно произошло — ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили», — добавил он.

Он рассказал, что о подготовке соглашения знали лишь некоторые чиновники и общественные деятели, а работа по подписанию интенсивно шла на протяжении месяца перед встречей с Кадыровым.

«Я только по этому закону раз пять встречался с депутатами парламента, с органами местного самоуправления. Люди об этом знали... Здесь не было такой необходимости — доводить до всего населения», — сказал Евкуров.

По его словам, существовала и «ещё одна особенность».

«Пока мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты, я как глава республики не мог показывать. Почему? А вдруг у нас были бы какие-то изменения. Мы могли показать только утверждённые документы», — указал он.

При этом Евкуров подчеркнул, что федеральные власти не имеют отношения к итоговому соглашению.

«Мы сели, посмотрели и договорились: «Давайте сделаем всё это без третьей стороны, то есть постараемся разобраться сами», — рассказал он.

26 сентября власти регионов согласовали границу. Позднее парламент Ингушетии утвердил соглашение о границе с Чечнёй.

Властями Чечни были демонтированы посты на границе с Ингушетией

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