Главы Ингушетии и Чечни согласовали границу между регионами

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Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями.
Главы Ингушетии и Чечни согласовали границу между регионами
  • РИА Новости

«Чечне передаётся горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию, расположенную в Надтеречном районе Чеченской Республики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы Ингушетии.

Спор об административных границах между двумя республиками вёлся с конца 1990-х годов.

В августе сообщалось, что власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.

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