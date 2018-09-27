Власти Чечни демонтировали посты на границе с Ингушетией

В Министерстве внутренних дел по Чечне сообщили, что власти республики демонтировали посты на границе с Ингушетией после подписания соглашения о границе между двумя регионами.

«После подписания соглашения были демонтированы полицейские посты, установленные в горно-лесистой местности в Ачхой–Мартановском районе Чечни в окрестностях ингушского села Аршты и Аки-Юрт», — приводит РИА Новости сообщение чеченского МВД.

В свою очередь, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил на своей странице в Instagram, что между регионами не будет постов, а все дороги будут открытыми.

Накануне сообщалось, что главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами.

В начале сентября Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административной границы республики. Уточняется, что комиссия займётся сбором, подготовкой и анализом документов и материалов, необходимых для работы по определению границ.