Кадыров подписал указ о создании комиссии по уточнению границ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административной границы республики.

Документ опубликован на сайте главы и правительства Чеченской Республики.

«В целях создания организационно-правовых условий для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской Республики в соответствии с законодательством России и разрешения спорных вопросов при её установлении, создать государственную комиссию Чеченской Республики», — отмечается в указе.

Уточняется, что комиссия займётся сбором, подготовкой и анализом документов и материалов, необходимых для работы по определению границ.

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