Кадыров подписал указ о создании комиссии по уточнению границ Чечни
- РИА Новости
Документ опубликован на сайте главы и правительства Чеченской Республики.
«В целях создания организационно-правовых условий для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской Республики в соответствии с законодательством России и разрешения спорных вопросов при её установлении, создать государственную комиссию Чеченской Республики», — отмечается в указе.
Уточняется, что комиссия займётся сбором, подготовкой и анализом документов и материалов, необходимых для работы по определению границ.
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