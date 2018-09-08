Кадыров подписал указ о создании комиссии по уточнению границ Чечни

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административной границы республики.
Кадыров подписал указ о создании комиссии по уточнению границ Чечни
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте главы и правительства Чеченской Республики.

«В целях создания организационно-правовых условий для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской Республики в соответствии с законодательством России и разрешения спорных вопросов при её установлении, создать государственную комиссию Чеченской Республики», — отмечается в указе.

Уточняется, что комиссия займётся сбором, подготовкой и анализом документов и материалов, необходимых для работы по определению границ.

Ранее заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) по проектной и информационной деятельности Илья Гуров рассказал, что новый атлас мира без искажения географических исторических данных планируется выпустить в 2020—2021 годах. Атлас планируется издать на русском и английском языках. При этом у него будет две версии: традиционная печатная и электронная, к которой пользователи могли бы обращаться в режиме онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить