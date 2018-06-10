В РГО рассказали о планах выпустить новый атлас мира в 2020—2021 годах

Новый атлас мира без искажения географических исторических данных планируется выпустить в 2020—2021 годах. Об этом RT рассказал заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) по проектной и информационной деятельности Илья Гуров.

«Российские названия часто с момента своего появления на карте мира, особенно в районе Антарктиды, которую открыли русские моряки, впоследствии заменялись, например, англичанами и американцами. Это также вопрос островов в Тихом океане, вопрос нашего ближнего зарубежья, где существует проблема, как называть тот же Семипалатинск, который сейчас в Казахстане называется совсем по-другому. Речь не идёт о том, что мы будем их как-то переименовывать. Просто не должна пропадать память о том, что они когда-то имели русские названия», — сказал Гуров.

По его словам, аналогичная проблема есть и на территории самой России.

«Например, на архипелаге Валаам есть остров, который называется Емельянсаари. До этого древний остров Емельяновский, который таким образом был назван русскими ещё 500 лет назад, за те 20 лет, которые Валаам после революции до 1940 года находился в составе Финляндии, был транскрибирован финнами в Емельянсаари. А когда он вошёл в состав СССР, его забыли переименовать. И до сих пор на карте он называется Емельянсаари», — пояснил заместитель исполнительного директора.

Атлас планируется издать на русском и английском языках. При этом у него будет две версии: традиционная печатная и электронная, к которой пользователи могли бы обращаться в режиме онлайн.

Многие ведущие учёные и эксперты уже откликнулись на призыв президента создать новый атлас мира. В настоящее время формируется межведомственная рабочая группа, задачей которой будет составление атласа, рассказал Гуров.

Он добавил, что в 2020 году будет отмечаться 200-летний юбилей открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, поэтому публикация нового атласа приобретёт особую актуальность.

В апреле российский лидер Владимир Путин поручил при участии РГО начать подготовку нового атласа мира с достоверными названиями географических объектов и без искажения исторических географических данных.