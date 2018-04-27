Путин поручил подготовить новый Атлас мира с правильной трактовкой топонимов

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Российский лидер Владимир Путин поручил при участии Русского географического общества (РГО) начать подготовку нового Атласа мира с достоверными названиями географических объектов.

«При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский Атлас мира, в котором все подобные случаи (переименования топонимов, носивших русские названия) будут верно трактоваться», — заявил Путин на заседании попечительского совета РГО.

Президент отметил, что нельзя не реагировать на искажение исторической и географической справедливости.

Путин поручил заняться созданием атласа Росреестру, экспертам РГО и Минобороны.

В апреле 2017 года Путин рассказал, кто лучше знает географию в России.

RT ведёт трансляцию.

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