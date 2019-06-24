«Остаюсь навсегда со своим народом»: глава Ингушетии объявил об уходе в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросит президента России об отставке до окончания срока полномочий, которые истекают в 2023 году. Об этом руководитель региона заявил в телевизионном обращении. Он подчеркнул, что каждому необходимо сделать выбор между личными интересами и интересами республики. Выборы нового главы Ингушетии могут состояться в сентябре 2019 года.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии.

«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров.

Своё решение глава Ингушетии объяснил разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами», — пояснил Евкуров.

Впервые он был назначен главой Ингушетии в октябре 2008 года в статусе исполняющего обязанности руководителя региона. В сентябре 2018 года депутаты Народного собрания республики избрала Евкурова на очередной срок. В соответствии с законом, полномочия главы региона истекают в 2023 году.

Евкуров в своём выступлении отметил, что за годы его работы проделана огромная работа, в частности, в регионе удалось победить терроризм и добиться мира. Он также заявил, что с помощью федерального центра в Ингушетии строятся школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.

РИА Новости

© Михаил Мокрушин

«По многим показателям Республика стала лидером среди регионов России. Буквально на днях у нас случилась еще одна большая радость — родился полумиллионный житель нашей республики», — продолжил Евкуров.

Он пообещал жителям региона, что будет «делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии», где бы ни находился.

«Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас», — заключил он.

В ЦИК заявили, что выборы нового главы региона могут состояться в день единого голосования 8 сентября. Об этом агентству ТАСС рассказала секретарь организации Майя Гришина. По её словам, такая ситуация возможна из-за выбора Евкуровым даты для подачи прошения об отставке.

«В 184 федеральном законе сказано, что, если полномочия были прекращены не позднее 1 июля, то голосование по избранию проходит в единый день голосования. То есть в данной ситуации это всё подпадает под эту историю», — пояснила Гришина.

Герой России и генерал-майор

Юнус-Бек Евкуров родился в 1963 году в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР. Службу в Вооружённых силах он начал в 1982 году.

За годы военной карьеры он служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. Также принимал активное участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Кроме того, во время второй чеченской кампании участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих. Имеет звание генерал-майора.

В 1999 году Евкуров находился в сербо-боснийском городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине, где он командовал подразделением российских десантников. Под руководством Евкурова они заняли аэродром Слатина близ Приштины (Косово) и удерживали объект до прибытия основных сил российского контингента.

В 2000 году за мужество и героизм Юнус-Беку Евкурову указом президента присвоено звание Героя Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время встречи

РИА Новости

© Алексей Никольский

С 2004 года он был начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

В 2008 году по представлению президента России Дмитрия Медведева Евкурова сроком на пять лет наделили полномочиями главы республики.

В 2009 году на главу Ингушетии совершили покушение. В момент следования кортежа руководителя региона по одной из улиц Назрани смертник взорвал стоявший на обочине автомобиль. Охранник Евкурова погиб на месте, сам глава республики и его брат получили тяжёлые ранения.

В результате инцидента глава Ингушетии долгое время проходил лечение в Москве и на это время регионом руководил председатель правительства республики Рашид Гайсанов. Позднее в том же году Медведев восстановил Евкурова на посту руководителя Ингушетии.

В 2013 году глава региона досрочно подал в отставку по собственному желанию, а затем вновь был избран руководителем региона. В 2018 году Евкуров был назначен на очередной, третий по счёту срок.