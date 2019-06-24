Глава Ингушетии объявил о решении уйти в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который возглавляет республику с 2008 года, заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Соответствующее обращение Евкурова появилось на официальном сайте Республики Ингушетии.

«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — указано в обращении.

Также он заявил, что это — «непростое решение», и пообещал, что будет делать всё возможное для процветания России и Ингушетии.

«Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас!», — заявил Евкуров.

Ранее глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию.