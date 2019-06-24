Глава Ингушетии объявил о решении уйти в отставку

Короткая ссылка
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который возглавляет республику с 2008 года, заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Соответствующее обращение Евкурова появилось на официальном сайте Республики Ингушетии.
Глава Ингушетии объявил о решении уйти в отставку
  • РИА Новости

«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — указано в обращении.

Также он заявил, что это — «непростое решение», и пообещал, что будет делать всё возможное для процветания России и Ингушетии.

«Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас!», — заявил Евкуров.

Ранее глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить