Кадыров оценил прошение об отставке главы Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своём намерении оставить пост главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России», — написал он.

Вместе с этим глава Чечни указал, что Евкуров возглавил регион в самое трудное время. По словам Кадырова, Евкуров добился того, что в Ингушетии были «построены промышленные предприятия и сельхозобъекты, школы, больницы, дороги, детские сады, спортивные залы».

«Юнус-Бек Евкуров показал, что является мужественным человеком, когда вернулся в строй после совершённого против него теракта и сильных ранений», — подчеркнул он.

Также Кадыров выразил мнение, что Евкуров будет ещё многие десятилетия нести пользу своей родине.

24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который возглавляет республику с 2008 года, заявил о намерении досрочно уйти в отставку.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прошение Евкурова.

В начале июня президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Бабушкин.

В марте Марина Ковтун ушла в отставку с поста губернатора Мурманской области.