Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова

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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова

    «После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — цитирует его РИА Новости.

    Ранее Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который ранее обратился к нему с просьбой о досрочном сложении полномочий главы региона. 

    Своё решение Евкуров объяснил разобщённостью и необходимостью личного выбора каждого между своими интересами и интересами республики. При этом он пообещал, что будет делать всё возможное для процветания России и Ингушетии.

    Впервые Евкуров был назначен главой Ингушетии в октябре 2008 года в статусе исполняющего обязанности руководителя региона. В сентябре 2018 года депутаты Народного собрания республики избрали Евкурова на очередной срок.

    Позднее в ЦИК заявили, что выборы нового главы региона могут состояться в день единого голосования — 8 сентября. 

    Подробнее — в материале RT.

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