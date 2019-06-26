Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который ранее обратился к нему с просьбой о досрочном сложении полномочий главы региона.

Своё решение Евкуров объяснил разобщённостью и необходимостью личного выбора каждого между своими интересами и интересами республики. При этом он пообещал, что будет делать всё возможное для процветания России и Ингушетии.

Впервые Евкуров был назначен главой Ингушетии в октябре 2008 года в статусе исполняющего обязанности руководителя региона. В сентябре 2018 года депутаты Народного собрания республики избрали Евкурова на очередной срок.

Позднее в ЦИК заявили, что выборы нового главы региона могут состояться в день единого голосования — 8 сентября.

Подробнее — в материале RT.