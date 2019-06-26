Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии

Российский лидер Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Встреча состоялась в среду, 26 июня, в Москве.

Как передаёт ТАСС, Евкуров на встрече рассказал президенту об итогах своей работы и лично попросил об отставке.

«Вас попрошу новому руководителю передать всё, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы», — отметил Путин.

24 июня Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении досрочно уйти в отставку.

В Кремле, комментируя такое решение, отметили, что обращение будет своевременно рассмотрено главой государства.

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