«Право на ответные действия»: МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза
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Москва расширит список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России. Об этом заявили в российском МИД.
В ведомстве отметили, что в последнее время Евросоюз реализовал ряд ограничительных мер одностороннего характера против российских граждан. В МИД подчеркнули, что основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения.
«Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций. В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия», — говорится в сообщении МИД.
«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации», — сказали в министерстве.
В ведомстве заявили, что в российский ответный список попало столько же лиц, сколько ранее вошло в перечень ЕС. Дипломаты уточнили, что информирующая нота направлена в представительство Европейского союза в России в установленном порядке.
«ЕС фактически солидаризировался с киевскими властями»
Напомним, весной 2019 года Евросоюз ввёл ряд ограничений против российских граждан. 15 марта власти ЕС продлили санкции «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
В тот же день Евросоюз решил добавить в ограничительный список восемь лиц, назвав эти действия реакцией на «эскалацию в Керченском проливе и Азовском море» и «нарушение Россией международного права» с «неоправданным применением военной силы».
Кроме этих мер, против России со стороны ЕС действуют сразу несколько пакетов санкций, в том числе экономические и индивидуальные, а также набор целевых ограничений в отношении Крыма.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж не соблюдал установленные правила прохода и игнорировал попытки погранслужбы ФСБ России выйти на связь. Российская сторона была вынуждена применить силу, и нарушителей задержали.
Позднее на украинских кораблях нашли ряд документов, в том числе прямую инструкцию по переходу из Одессы в Бердянск «скрытным порядком». Находившиеся на судах 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ оказались под арестом. Позднее президент России Владимир Путин назвал произошедший в Керченском проливе инцидент намеренной провокацией украинских властей.
Речь идёт о санкциях против российских военных, в частности начальника пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича, командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, а также командующих пограничными сторожевыми кораблями «Дон» и «Изумруд» и командира противолодочного судна «Суздалец».
По итогам этих решений в чёрном списке оказались 170 человек и 44 организации, преимущественно органы власти и военные формирования самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
На них распространены санкции в виде запрета на поездки и замораживания активов. Отметим, что изначально в списке было 171 лицо. Позднее из перечня был исключён погибший глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он был убит 31 августа 2018 года.
В МИД России тогда прокомментировали шаги со стороны ЕС и заявили, что российская сторона применила силу в соответствии с законом.
«Полностью не соответствуют действительности утверждения ЕС о том, что Россия «нарушила международное право» и безосновательно применила силу», — говорилось в заявлении ведомства. Дипломаты также выразили сожаление, что ЕС «фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе «с ног на голову».
МИД констатировал, что решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву РФ на обеспечение защиты своей государственной границы.
«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — заключили в ведомстве.