На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

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Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, европейские страны в настоящий момент весьма активно ведут бизнес с Россией.

«О каких европейских санкциях в отношении России идёт речь, если Франция там строит завод «Рено», Германия с Россией строит «Северный поток — 2» и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации», — сказал он.

Спивак также добавил, что Киеву надо быть готовым к тому, что в европейской политике поменяются тенденции в отношении данного вопроса. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому надо как можно быстрее назначить новую команду в МИД страны.

Ранее глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.

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