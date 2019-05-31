МИД России заявил о расширении чёрного списка представителей ЕС

Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России. Об этом информирует российское Министерство иностранных дел.

По данным министерства, ЕС в последнее время принял ряд решений о применении ограничительных мер одностороннего характера в отношении граждан России. При этом решения были приняты на основании бездоказательных, а порой и абсурдных обвинений в адрес россиян.

В МИД отметили, что Россия неоднократно предостерегала ЕС от использования инструмента односторонних санкций, который противоречит международному праву.

«В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Указывается, что число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком ЕС.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью «Известиям» заявил, что санкции не могут быть нормой в отношениях Запада и России.