«Огромный модернизационный ресурс»: каким потенциалом обладают отечественные самолёты-амфибии

В России создаётся новое поколение самолётов-амфибий и проводится модернизация серийных образцов. Об этом сообщается в годовом отчёте Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК). По словам экспертов, продукция предприятия зачастую не имеет аналогов в мире — на счету российских амфибий 288 мировых рекордов. Как отмечают представители компании, скоро произведённые ТАНТК самолёты пополнят авиапарки США, Китая и Чили.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК) работает над созданием летательных аппаратов нового поколения и модернизированных образцов серийных самолётов-амфибий. Об этом говорится в отчёте предприятия за 2018 год.

ТАНТК разрабатывает лайнер региональных авиалиний Бе-132, транспортные (грузо-пассажирские) амфибии Бе-112 и Бе-114, бизнес-джет Бе-170, сверхтяжёлые гидросамолёты (экранолёты) Бе-1000 и Бе-2500. Ведутся работы по обновлению многофункциональной амфибии Бе-200 «Альтаир» и самолётов местных воздушных линий семейства Бе-32.

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«ТАНТК выполняет большой объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах создания, применения и эксплуатации перспективных гидросамолётов и самолётов-амфибий... Кроме того, решаются вопросы коррозионной стойкости, усталостной прочности и живучести материалов для гидросамолётов нового поколения», ― говорится в документе.

ТАНТК (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) — крупнейший в России разработчик самолётов, которые могут садиться на водную поверхность и подниматься с неё. Преимущество амфибий заключается в возможности эксплуатации в труднодоступных районах, акваториях крупных рек, озёр и морей.

Предприятие включает опытно-конструкторское бюро, производственный и лётно-испытательный комплексы, экспериментально-техническую базу, учебно-авиационный центр, аэропорт Таганрог-Южный и сеть представительств в РФ и за рубежом. На самолётах ТАНТК установлено 288 мировых авиационных рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией (FAI).

Незаменимый «Альтаир»

В общей сложности ТАНТК создал 35 типов летательных аппаратов различного назначения, 16 образцов пошли в серийное производство. Главное детище таганрогского авиазавода — единственный в мире реактивный самолёт-амфибия Бе-200 «Альтаир».

Согласно годовому отчёту, ТАНТК создаёт различные модификации Бе-200. Ранее сообщалось, что таганрогское предприятие разрабатывает сухопутную версию с увеличенной дальностью полёта (более 3,6 тыс. км).

Также ТАНТК начал работы по замене украинских двигателей Д-436ТП (установлены на Бе-200) на российско-французские агрегаты SaM146. Их производит компания PowerJet — совместное предприятие ПАО «ОДК-Сатурн» (Рыбинск) и французской корпорации Safran Aircraft Engines. Помимо «Альтаира», SaM146 используется на ближнемагистральном самолёте Sukhoi Superjet 100.

Самолёт Бе-200 сбрасывает воду

РИА Новости

© Максим Блинов

Двигатели Бе-200 установлены на пилонах над корневой частью крыла, чтобы в силовые установки не попадали брызги воды при взлёте и посадке. Как утверждает ТАНТК, SaM146 характеризуется «высокой надёжностью и эксплуатационной эффективностью».

Бе-200 — многоцелевой самолёт, предназначенный для пожаротушения, поисково-спасательных операций, морского патрулирования и экологического мониторинга. Первый полёт машина совершила 24 сентября 1998 года. На протяжении двух десятков лет основным эксплуатантом «Альтаира» остаётся Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Размах крыла «Альтаира» — 32,78 м, длина амфибии — 32,05 м, высота — 8,9 м, максимальная взлётная масса — 37,2 т (в режиме глиссирования — 43 т). Максимальная крейсерская скорость Бе-200 составляет 700 км/ч (экономичная — 550 км/ч), эксплуатационный потолок — 8,1 км, полезная нагрузка самолёта в грузовой модификации — 7,5 т.

«Альтаир» считается незаменимым помощником при тушении пожаров. Самолёт способен забирать 12 т воды в течение 15 секунд (в два раза больше, чем зарубежные амфибии). Забор воды осуществляется на скорости 150—190 км/ч. За одну дозаправку Бе-200 может сбрасывать до 240 т воды. Производственные мощности ТАНТК позволяют выпускать до восьми таких машин в год.

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Несмотря на выдающиеся характеристики, экспортный потенциал «Альтаира» пока остаётся нереализованным. Единственный зарубежный эксплуатант амфибии — Азербайджан. Тем не менее ситуация постепенно меняется — в ближайшие годы «Альтаир» появится в авиапарках США и Китая. ТАНТК реализует контракты на поставку четырёх машин в КНР и такого же количества самолётов с двигателями SaM146 — американской компании Seaplane Global Air Service. Ещё пять Бе-200 будут проданы неназванному предприятию из Чили.

В беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что у детища ТАНТК нет конкурентов в мире из-за его впечатляющей грузоподъёмности и способности работать в горной местности. Аналогами Бе-200 являются канадская машина Canadair CL-415 (Bombardier 415), японская амфибия ShinMaywa и китайский самолёт AG600. Однако зарубежные образцы уступают «Альтаиру» по характеристикам и зачастую стоят намного дороже.

«У Бе-200 превосходный потенциал, особенно в области пожаротушения. Для этой цели машина обладает всеми необходимыми качествами. Ранее её продвижению на международном рынке мешали отсутствие соответствующих сертификатов и затянувшийся перенос производства из Иркутска в Таганрог. Но сейчас никаких серьёзных ограничений нет. Спрос на Бе-200 будет расти, в том числе в Европе и Северной Америке, страдающих, как и наша страна, от крупных лесных пожаров», — пояснил Пантелеев.

Реанимация перспективных проектов

Класс сверхтяжёлых самолётов ТАНТК будет представлен экранолётами (экранопланами) Бе-1000 и Бе-2500 «Нептун». На сегодняшний день разработка этих гигантских машин находится на стадии концептуальных проектов. Самолёты предназначены для перевозок коммерческих и специальных грузов. Также таганрогский авиазавод может выпускать модификации для нужд вооружённых сил. Полезная нагрузка Бе-1000 составит 1,2 тыс. т, Бе-2500 — до 1 тыс. т.

Средний класс транспортных (грузо-пассажирских) самолётов будет включать образцы Бе-112 (11 т), Бе-114 (22 т) и «корпоративную амфибию» Бе-170 (масса не сообщается). К опытно-конструкторским работам по данным машинам ТАНТК планирует привлечь китайские инвестиции.

Отдельное внимание предприятие уделяет развитию семейства пассажирских самолётов местных линий Бе-32 (4,9 т). Речь идёт о трёх образцах — Бе-32МК, Бе-32МКУ и Бе-130. В конструкции последней машины планируется широкое применение композитных материалов.

Заслуженный военный лётчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в беседе с RT напомнил, что ТАНТК находился в тяжёлой финансовой ситуации после распада СССР и вплоть до конца 2000-х. Однако в последние годы спрос на амфибии начал расти, и сейчас предприятие занимается «реанимацией наиболее перспективных проектов», которые ранее находились в замороженном состоянии, пояснил эксперт.

«У самолётов Бериева огромный модернизационный ресурс. Например, часть конструкций машин можно изготавливать из углепластика или поставить на амфибии цифровое оборудование, новые системы управления и навигации. Без таганрогской продукции не обойтись в Сибири и на Дальнем Востоке. Велика потребность в таких машинах за рубежом», — считает Попов.

В сентябре прошлого года на международной выставке «Гидроавиасалон» в Геленджике генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин в интервью RT заявил, что география зарубежных поставок отечественных амфибий может значительно расшириться.

Сборочный цех самолётов-амфибий на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева

РИА Новости

© Александр Поготов

В частности, предприятие ведёт консультации о продаже Бе-200 с представителями Индонезии, Таиланда и Австралии. Серьёзные успехи были достигнуты на переговорах с КНР по реализации проекта лёгкого многоцелевого самолёта Бе-103.

«В настоящее время мы подписали с китайской стороной контракт на лицензионную сборку 350 самолётов (Бе-103. — RT), но планируем довести это количество до 1 тыс. машин», — рассказал ранее RT Грудинин.

Владимир Попов отметил, что у таганрогского предприятия большие перспективы в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Западные государства, по его мнению, также могут приобрести отечественные амфибии, но объём заказов будет невелик из-за давления со стороны США.

«Машины комплекса имени Бериева очень востребованы в островных государствах, а также странах с широкой прибрежной полосой, включая Канаду и США. Компетенции инженеров из Таганрога позволяют удовлетворить прихоть любого заказчика. Основной проблемой, наверное, является невысокая платёжеспособность ряда азиатских государств, например, Филиппин и Малайзии. По этой причине имеет смысл развивать лизинг. Он поможет найти компромисс», — резюмировал Попов.