Минобороны получит в этом году два модернизированных самолёта А-50У

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Минобороны России в этом году получит два модернизированных самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Минобороны получит в этом году два модернизированных самолёта А-50У
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«Очередные два самолёта мы получим в этом году, а в дальнейшем работа по модернизации всех строевых машин, находящихся в частях, также будет продолжена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Криворучко заявил, что Минобороны планирует заключить контракт на поставку военным трёх самолётов-амфибий Бе-200 в ближайшее время и получить первую партию в 2019 году. 

Также, по его словам, ВМФ получит в этом году первый модернизированный противолодочный Ту-142.

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