По собственному желанию: глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко ушёл в отставку

Столичная полиция подтвердила, что глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию. К моменту ухода он фактически руководил ведомством более пяти лет. По некоторым данным, что врио начальника столичной Госавтоинспекции Москвы стал один из заместителей Коваленко — Алексей Диокин. Официально имя нового руководителя пока не называлось.

В пятницу ГУ МВД России по Москве официально объявило о предстоящей отставке главы ГИБДД столицы Виктор Коваленко, который фактически руководил ведомством более пяти лет.

«Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В.В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — сообщили в ведомстве.

По данным радиостанции «Говорит Москва», которая первой сообщила 2 апреля о предстоящей отставке Коваленко, этот вопрос обсуждался в тот день на совещании руководства ГИБДД России. Источник радиостанции рассказал, что с 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого он по собственному желанию выйдет на пенсию.

В столичной полиции эту информацию до сегодняшнего дня не комментировали, а вот в центральном аппарате ведомства на соответствующий вопрос RT о судьбе Коваленко ответили, что никакого совещания руководство ведомства, где якобы решалась судьба генерал-майора, не проводилось.

«Иной информацией не располагаем», — добавили в ГИБДД России.

Виктор Коваленко, находившийся тогда ещё в звании полковника, официально возглавил ГИБДД Москвы 19 марта 2015 года. Однако фактически он руководил с января 2014 года, когда предыдущий глава Госавтоинспекции Александр Ильин, так же, как и сам Коваленко сейчас, ушёл в отпуск с последующим увольнением и выходом на пенсию.

Нынешняя отставка Коваленко последовала почти сразу после серьёзного инцидента на Можайском шоссе, когда 25 марта его подчинённые позволили покинуть место смертельного ДТП жителю Чечни Муслиму Джамбекову.

Задержать нарушителя, несмотря на усилия полиции, удалось после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова, пообещавшего обязательно найти беглеца. После этого успевший укрыться в родной республике беглец немедленно публично покаялся и сдался полиции.

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Скандальный инцидент не остался без внимания главы МВД России Владимира Колокольцева, который 29 марта не только приказал столичной полиции уволить одного из провинившихся инспекторов, но и вынес дисциплинарные наказания целому ряду его руководителей. По итогам служебной проверки Коваленко, а также четверо его подчинённых, были предупреждены о неполном служебном соответствии. Ещё двоим руководителям объявлены строгие выговоры.

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT отметил, что, если не брать в расчёт собственное желание Коваленко, он не видит ни одной «вменяемой» причины для его отставки.

«В случае с тем же Александром Ильиным к моменту его ухода действительно накопился ворох проблем, то в случае с Коваленко каких-то сильных скандалов, связанных с ним, не было. Ну а такие инциденты как на Можайском шоссе будут повторяться, к сожалению, ещё не раз. Они зависят не от Коваленко и все, в том числе его руководители, это понимают», — заявил RT координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

«В целом эпоха Коваленко была очень неплохой для Госавтоинспекции Москвы: шло развитие, внедрялись современные технологии», — добавил эксперт.

Никаких «глобальных претензий» к руководителю ГИБДД не было, подчёркивает глава независимого профсоюза работников полиции Москвы Михаил Пашкин. «Возможно, у него что-то со здоровьем, но на вид всё нормально было, он всегда подтянутый», — считает эксперт.

В то же время он напомнил о скандале в Северном округе Москвы, произошедшем несколько лет назад, когда выяснилось, что сотрудники ДПС незаконно лишали водительских прав мигрантов из СНГ.

«В суд они, как правило, не являлись. Оказалось, что они вообще не знали, что на них что-то составили. То есть сотрудники останавливали для проверки документов «Газель», переписывали данные водителя, а через полгода ради показателей составляли на него протокол за отказ от медосвительстования, и дело шло в суд. Там десятки потерпевших. Мы много жаловались, писали в УСБ, но тогда на это никто не отреагировал», — заявил Пашкин.

Кто на смену?

У Виктора Коваленко пять заместителей, ни у кого из них, согласно официальному сайту ведомства, нет приставки «первый». Тем не менее, по данным источника ТАСС, врио начальника ведомства назначен Алексей Диокин, который был одним из двух сотрудников, получивших после инцидента на Можайском шоссе строгий выговор.

Полковнику Диокину сейчас 41 год, он имеет два высших образования. В Госавтоинспекции на различных должностях работает с 2000 года, на должность замначальника ГИБДД Москвы назначен в мае 2016-го.

Начальника столичной Госавтоинспекции назначает президент России. Этот процесс может занять достаточно много времени. Сам Коваленко в своё время руководил ведомством с приставкой врио более года.

Учитывая, что формально генерал-майор сейчас лишь ушёл в отпуск и официально покинет должность позже, очевидно, что с учётом особой важности данной должности и большим спектром задач, которые предстоит решить, процесс официального утверждения нового руководителя будет достаточно долгим.