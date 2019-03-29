После ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе уволили полицейского

Один из инспекторов ГИБДД, которые работали на месте ДТП с участием Mercedes Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве, уволен. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, офицерами был нарушен порядок действий на месте аварии со смертельным исходом. Как указывает РИА Новости, ссылаясь на информацию СМИ, сотрудники полиции отпустили водителя с места ДТП, из-за чего он смог сбежать в Чечню.

Отмечается, что ещё несколько сотрудников ГИБДД получили предупреждения о неполном служебном соответствии, в том числе начальник управления ведомства по Москве Виктор Коваленко.

«Ещё раз такое повторится, будет ещё один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности», — заявил Колокольцев.

В ночь на 25 марта произошла авария с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы».

Как передавал телеканал «360», погибли женщина, управлявшая второй машиной, и ребёнок. Ещё один человек был госпитализирован.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП, скрывшемуся с места аварии. Он призвал его «отвечать за содеянное» и незамедлительно явиться в полицию.

29 марта водитель Mercedes Gelandewagen явился к правоохранительным органам.