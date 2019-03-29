После ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе уволили полицейского

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Один из инспекторов ГИБДД, которые работали на месте ДТП с участием Mercedes Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве, уволен. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
После ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе уволили полицейского
  • @odi_city / Instagram

По его словам, офицерами был нарушен порядок действий на месте аварии со смертельным исходом. Как указывает РИА Новости, ссылаясь на информацию СМИ, сотрудники полиции отпустили водителя с места ДТП, из-за чего он смог сбежать в Чечню.

Отмечается, что ещё несколько сотрудников ГИБДД получили предупреждения о неполном служебном соответствии, в том числе начальник управления ведомства по Москве Виктор Коваленко.

«Ещё раз такое повторится, будет ещё один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности», — заявил Колокольцев.

В ночь на 25 марта произошла авария с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы».

Как передавал телеканал «360», погибли женщина, управлявшая второй машиной, и ребёнок. Ещё один человек был госпитализирован.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП, скрывшемуся с места аварии. Он призвал его «отвечать за содеянное» и незамедлительно явиться в полицию

29 марта водитель Mercedes Gelandewagen явился к правоохранительным органам. 

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