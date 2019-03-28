Кадыров обратился к сбежавшему с места ДТП в Москве мужчине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП на Можайском шоссе в Москве, скрывшемуся с места аварии, в результате которой погибли женщина и её 14-летняя дочь.

«По данным правоохранительных органов, виновником аварии является уроженец Чечни — некий Муслим Джамбеков», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни призвал руководство правоохранительных органов «принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания» подозреваемого.

«Данный вопрос у меня на особом контроле. Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия», — написал Кадыров.

Глава республики также обратился к Джамбекову, призвав его «отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род».

«Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительно явиться в полицию, где бы ты ни находился», — заявил он.

Как сообщал телеканал «360», в ночь на 25 марта в Москве на Можайском шоссе произошла авария с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы». Погибли женщина, управлявшая «Нивой», и её 14-летняя дочь. Ещё один пассажир «Нивы» госпитализирован.

Отмечалось, что водитель Gelandewagen скрылся с места аварии.