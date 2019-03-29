Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель Mercedes сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen, который стал участником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, явился в полицию после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, водитель объяснил своё поведение тем, что находился в шоковом состоянии.

«Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным», — подчеркнул глава Чечни.

В сообщении говорится, что Джамбеков «готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся».

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП на Можайском шоссе в Москве, скрывшемуся с места аварии, в результате которой погибли женщина и её 14-летняя дочь.

В ночь на 25 марта в Москве на Можайском шоссе произошла авария с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы». Погибли женщина, управлявшая «Нивой», и ребёнок. Ещё один пассажир «Нивы» был госпитализирован.