Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель Mercedes сдался полиции
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- РИА Новости
«Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни», — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, водитель объяснил своё поведение тем, что находился в шоковом состоянии.
«Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным», — подчеркнул глава Чечни.
В сообщении говорится, что Джамбеков «готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся».
Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к участнику ДТП на Можайском шоссе в Москве, скрывшемуся с места аварии, в результате которой погибли женщина и её 14-летняя дочь.
В ночь на 25 марта в Москве на Можайском шоссе произошла авария с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы». Погибли женщина, управлявшая «Нивой», и ребёнок. Ещё один пассажир «Нивы» был госпитализирован.