Глава ГИБДД Москвы уходит в отставку
- РИА Новости
«Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтверждает, что начальник УГИБДД генерал-майор полиции Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте.
Ранее в СМИ появилась информация, что Коваленко подал рапорт об уходе. Сам он назвал эти сообщения сплетнями и отказался их комментировать.
В конце марта глава московского ГИБДД получил предупреждение о неполном служебном соответствии после резонансного ДТП на Можайском шоссе.