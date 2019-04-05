Глава ГИБДД Москвы уходит в отставку

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Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко уходит в отставку. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
Глава ГИБДД Москвы уходит в отставку
  • РИА Новости

«Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтверждает, что начальник УГИБДД генерал-майор полиции Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Коваленко подал рапорт об уходе. Сам он назвал эти сообщения сплетнями и отказался их комментировать.

В конце марта глава московского ГИБДД получил предупреждение о неполном служебном соответствии после резонансного ДТП на Можайском шоссе.

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