Глава ГИБДД Москвы прокомментировал сообщения о своей отставке

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Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко назвал слухами сообщения о своей отставке. Ранее в СМИ появилась информация, что он якобы подал рапорт об уходе по собственному желанию.
Глава ГИБДД Москвы прокомментировал сообщения о своей отставке
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую», — сказал он в беседе с m24.

В ГИБДД сообщили RT, что никакого совещания по данному вопросу не проводилось. При этом представитель ведомства не стал опровергать информацию об отставке Коваленко.

По данным радиостанции «Говорит Москва», начальник столичной госавтоинспекции в апреле покинет свой пост.

В конце марта Коваленко получил предупреждение о неполном служебном соответствии после ДТП на Можайском шоссе, жертвами которого стали женщина и ребёнок.

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