Глава ГИБДД Москвы прокомментировал сообщения о своей отставке

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко назвал слухами сообщения о своей отставке. Ранее в СМИ появилась информация, что он якобы подал рапорт об уходе по собственному желанию.

«Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую», — сказал он в беседе с m24.

В ГИБДД сообщили RT, что никакого совещания по данному вопросу не проводилось. При этом представитель ведомства не стал опровергать информацию об отставке Коваленко.

По данным радиостанции «Говорит Москва», начальник столичной госавтоинспекции в апреле покинет свой пост.

В конце марта Коваленко получил предупреждение о неполном служебном соответствии после ДТП на Можайском шоссе, жертвами которого стали женщина и ребёнок.