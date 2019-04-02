Глава ГИБДД Москвы прокомментировал сообщения о своей отставке
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- РИА Новости
«Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую», — сказал он в беседе с m24.
В ГИБДД сообщили RT, что никакого совещания по данному вопросу не проводилось. При этом представитель ведомства не стал опровергать информацию об отставке Коваленко.
По данным радиостанции «Говорит Москва», начальник столичной госавтоинспекции в апреле покинет свой пост.
В конце марта Коваленко получил предупреждение о неполном служебном соответствии после ДТП на Можайском шоссе, жертвами которого стали женщина и ребёнок.