«Нужно отвечать за содеянное»: Кадыров обратился к сбежавшему с места смертельного ДТП чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве добровольно сдаться полиции. 25 марта в результате аварии погибли женщина и её 14-летняя дочь. Сообщается, что за рулём Mercedes Gelandewagen сидел Муслим Джамбеков, он скрылся с места происшествия. Кадыров напрямую обратился к беглецу и подчеркнул, что взял ситуацию на особый контроль.

Рамзан Кадыров прокомментировал резонансную аварию в Москве, которую на этой неделе устроил выходец из Чечни Муслим Джамбеков. После ДТП подозреваемый скрылся и до сих пор прячется от следователей.

Вечером 26 марта к Рамзану Кадырову в соцсетях обратился депутат Смоленской областной думы Андрей Митрофаненков. Он попросил главу республики повлиять на ситуацию и выступить с официальным заявлением на этот счёт.

«По данным правоохранительных органов, виновником аварии является уроженец Чечни некий Муслим Джамбеков. Он скрылся с места происшествия. Узнав об этом, я призвал руководство правоохранительных органов ЧР принять исчерпывающие меры для установления местонахождения и задержания Муслима Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню. Данный вопрос у меня на особом контроле», — заявил в своём Telegram-канале Кадыров.

Он отметил, что вместе со всеми жителями Чечни «решительно и однозначно» осуждает поступок Джамбекова, и обратился к нему напрямую.

«Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулём находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился. Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе. Это ты заслужил своим недостойным поведением», — заявил глава Чечни.

Он предупредил беглеца, что не прекратит его поиски, даже если его не будут искать правоохранительные органы.

«Скрыться ты не сможешь. С 25 марта прошло несколько дней! Хотя бы теперь опомнись и немедленно явись в полицию или сообщи о месте пребывания», — написал Кадыров, в заключение выразив глубокие соболезнования семье погибших.

Напомним, что авария произошла около часа ночи 25 марта в районе пересечения МКАД и Можайского шоссе. По данным местных СМИ, внедорожник Mercedes Gelandewagen на большой скорости протаранил «Ниву», в которой находилась семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, её 11-летняя дочь (по другим данным, ей было 14 лет. — RT) не дожила до операции и скончалась в больничном лифте.

Находившийся за рулём «Нивы» 38-летний Роман Роменков смог избежать серьёзных ранений.

Сообщается, что после столкновения сидевший за рулём Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков не пытался помочь раненым. По некоторым данным, с места аварии он уехал на машине скорой помощи.

При этом сотрудники ДПС не стали ему препятствовать. По этому факту в столичном ГУ МВД идёт доследственная проверка.

«В ГУ МВД России по г. Москве проводится служебная проверка по оценке действий сотрудников ДПС на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», — ранее сообщали в столичной полиции.

По факту самой аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

По предварительным данным, Джамбеков, двигавшийся по Можайскому шоссе из центра, пытался заехать на МКАД, но из-за сложной развязки пропустил поворот. Пытаясь резко затормозить, чтобы поехать задним ходом, он не справился с управлением, после чего Gelendewagen на летней резине занесло. Машина выехала на встречную полосу, где на огромной скорости протаранила «Ниву».

О самом Джамбекове известно немного. СМИ сообщали, что ранее он провёл девять лет в колонии за разбой и не так давно вышел на свободу.

Первоначально в СМИ активно фигурировало и имя бойца ММА Абдул-Рахмана Дудаева, на чьё имя был оформлен внедорожник. Однако быстро выяснилось, что Дудаев продал автомобиль ещё год назад, а новый владелец, несмотря на просьбы бойца, так и не переоформил документы. Был ли покупателем автомобиля именно Джамбеков, не уточняется.

«Я соболезную главе семейства, родным и близким погибших. Искренне разделяю боль их утраты», — рассказал чеченским СМИ Дудаев.

Уже после аварии семья пережила новую трагедию. Узнав о гибели родных, 87-летняя бабушка Оксаны Роменковой ушла из дома. После долгих поисков её нашли мёртвой. У Романа Роменкова осталась 5-летняя дочь.