«Без композитов не останемся»: в ОАК опровергли сообщения об угрозе проекту российского самолёта МС-21 из-за санкций США

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что не собираются отказываться от использования композитных материалов в конструкции крыла среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Как заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, компоненты отечественного производства уже проходят испытания и будут внедряться в проект. Ранее в СМИ появились сообщения, что внесение в санкционный список США двух американских компаний якобы поставит под угрозу работы по созданию композитного крыла для МС-21. Эксперты полагают, что ограничительные меры со стороны Вашингтона — попытка недобросовестными методами устранить потенциального конкурента таких компаний, как Airbus и Boeing.

Замена композитных материалов в конструкции крыла среднемагистрального пассажирского самолёта нового поколения МС-21 не рассматривается. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

«От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолёта МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться», — приводит сообщение ТАСС.

Как добавил президент ОАК Юрий Слюсарь, последние пять лет ведутся работы по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов. В настоящее время наработки находятся на стадии перехода к серийному производству.

«Соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения», — пояснил Слюсарь.

При этом в госкорпорации «Ростех» также назвали проблему с отсутствием композитных материалов надуманной.

«Есть надёжные зарубежные поставщики композитов. Есть собственные разработки в этой сфере. Без необходимых материалов отечественное авиастроение в любом случае не останется. Отказ от использования в конструкции МС-21 композиционных материалов не рассматривается. Первые поставки самолёта планируются в 2020 году — этот срок для ОАК остаётся актуальным», — цитирует РИА Новости представителя корпорации.

Между тем в правительстве заявили, что контролируют ситуацию с самолётом, который производится на Иркутском авиационном заводе.

«Угроз, которые могут заблокировать реализацию этого проекта, нет», — пояснили в аппарате вице-премьера РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова.

В четверг, 10 января, газета «Коммерсантъ» сообщила, что американские санкции в отношении АО «Аэрокомпозит» и АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени Ромашина» якобы поставили под угрозу работы над созданием самолётов МС-21. В статье отмечалось, что ограничительные меры могут привести к прекращению поставок композитов производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

Отметим, что Министерство торговли США внесло компании в санкционный реестр в сентябре 2018 года, поскольку они якобы способствовали деятельности «злонамеренных российских субъектов в киберпространстве» или сотрудничали с ВМФ или военной аэрокосмической отраслью РФ.

В издании также указали, что оставшийся запас композитных материалов якобы рассчитан на шесть самолётов. Также в статье говорилось, что производитель якобы рассматривает возможность использования более тяжёлых китайских композитов, аналогичных материалов российского производства или металла.

Как позднее указали в пресс-службе ОАК, решение о включении гражданской компании «Аэрокомпозит» в санкционный список уже обжаловано. По мнению представителей корпорации, санкционная риторика используется в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях.

«По-видимому, появление ещё одного сильного игрока в высокомаржинальной нише среднемагистральных самолётов с новейшим продуктом вызывает опасения у ведущих игроков на мировом рынке», — пояснили в Объединённой авиастроительной корпорации.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» и ОКБ Яковлева. Свой первый полёт он совершил в мае 2017 года. Запуск в серийное производство намечен на лето 2019-го.

«Западу не нужен российский конкурент»

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения заслуженный пилот Юрий Сытник отметил, что МС-21 может стать полноценной заменой ряда самолётов корпорации Airbus (А319, А320, А321), которые в настоящее время широко используются в гражданских авиаперевозках.

«Основное преимущество самолёта — его аэродинамика и авиационное качество, которое определяется в основном маленьким расходом топлива за счёт хорошего профиля крыла. Крыло сделано из композитных материалов. И вот теперь Соединённые Штаты перестали поставлять нам материалы для производства композита», — заявил Сытник RT.

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Эксперт также напомнил, что раньше в России были заводы, производившие композитный материал. В этой связи закрытие поставок — хорошая новость для отечественной промышленности.

«МС-21 — государственный проект, и нам нужно запускать своё производство, свой выпуск композитных материалов. Соединённые Штаты ввели санкции против гражданской авиации, потому что у них есть Boeing, в Европе — рынок под Airbus, а МС-21 — конкурент. Американцам не нужны конкуренты. Они хотят, чтобы как можно больше людей и государств зависели от них», — заключил он.

Крыло — главный элемент любого летательного аппарата, подчеркнул бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он подчеркнул, что прерывание поставок композитов во время предсертификационных работ является попыткой США «ударить под дых».

«Самолёт МС-21, исходя из тех цифр, которые были объявлены авиаконструкторами, является реальным конкурентом Boeing и Airbus. Это прорыв в отечественном гражданском авиастроении. Однако необходимо дождаться сертификации со стороны официальных органов России, Европы и США», — подчеркнул он.