В проект создания самолёта МС-21 будет вложено более 460 млрд рублей

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Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в создание ближне- и среднемагистрального пассажирского самолёта нового поколения МС-21 планируют вложить более 460 млрд рублей.
В проект создания самолёта МС-21 будет вложено более 460 млрд рублей
  • РИА Новости

«Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 млрд рублей», — цитирует Борисова РИА Новости.

Он отметил, что для МС-21 был создан новый тип двигателя — ПД-14, который в настоящее время проходит сертификационные испытания.

По словам вице-премьера, уже сформирован стартовый портфель из 175 твёрдых заказов, по ним получены авансы. Общий объём запланированных поставок составляет около 870 самолётов, при этом более 50% для российских авиакомпаний.

Борисов заявил, что серийные поставки должны начаться с 2020 года.

Ранее сообщалось, что второй участвующий в испытаниях самолёт МС-21-300 совершил полёт в новой окраске.

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