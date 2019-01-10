«Коммерсантъ»: прекращены поставки импортных композитов для МС-21

Санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного «чёрного крыла» самолёта МС-21, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что речь идёт о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

По данным источников газеты, оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолётов.

«Теперь придётся брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия смогут создать что-то похожее», — заявил собеседник издания.

В «Ростехе» называют проблему «надуманной».

«Есть надёжные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается», — заявили в госкорпорации.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что японская компания под давлением США перестала поставлять в Россию композиты, которые использовались в крыле МС-21, заявили газете, что «в правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21».

«Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует», — заявили в аппарате Борисова.

Осенью 2018 года Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний.

В список попали следующие компании: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и воронежский НИИ «Вега».

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в создание ближне- и среднемагистрального пассажирского самолёта нового поколения МС-21 планируют вложить более 460 млрд рублей.