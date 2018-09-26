В Госдуме связали введение США новых санкций против 12 российских компаний с выборами

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT введение Министерством торговли США новых санкций в отношении 12 российских компаний.

«Спираль санкций запущена. Это не первые санкции, и я уверен, что не последние. Конечно, в преддверии выборов в США эта тема актуализируется для многих американских политиков, сам тренд, который стал господствующим в американской политике, будет продолжен и после проведения выборов», — отметил Новиков.

Ранее Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний.

В список попали следующие компании: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и воронежский НИИ «Вега».

