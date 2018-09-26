В Совфеде назвали устранением конкурентов введение США новых санкций против 12 российских компаний
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- РИА Новости
«В России и во всём мире начали понимать, что санкции Соединённых Штатов Америки вводятся, в частности, для устранения своих конкурентов. Они противились и противятся до сих пор по «Северному потоку — 2», потому что хотят продавать свой сжиженный газ. Они вводят санкции против оборонных предприятий, потому что хотят продавать свою военную технику. Если предметно смотреть на другие предприятия и другие сектора, где они вводят санкции, то очень быстро можно обнаружить этот факт», — выразил мнение сенатор.
По его словам, «прикрываясь некими политическими мотивами, они фактически осуществляют меры по устранению конкурентов в экономической сфере».
Ранее Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний.