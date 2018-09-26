В Совфеде назвали устранением конкурентов введение США новых санкций против 12 российских компаний

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Оксана Соломатина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал введение Министерством торговли США новых санкций в отношении 12 российских компаний.
В Совфеде назвали устранением конкурентов введение США новых санкций против 12 российских компаний
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«В России и во всём мире начали понимать, что санкции Соединённых Штатов Америки вводятся, в частности, для устранения своих конкурентов. Они противились и противятся до сих пор по «Северному потоку 2», потому что хотят продавать свой сжиженный газ. Они вводят санкции против оборонных предприятий, потому что хотят продавать свою военную технику. Если предметно смотреть на другие предприятия и другие сектора, где они вводят санкции, то очень быстро можно обнаружить этот факт», выразил мнение сенатор.

По его словам, «прикрываясь некими политическими мотивами, они фактически осуществляют меры по устранению конкурентов в экономической сфере».

Ранее Министерство торговли США внесло в санкционный список 12 российских компаний.

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