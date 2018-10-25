«Метеопрогноз неутешительный»: в Краснодарском крае введён режим чрезвычайной ситуации

Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в городе Сочи. Из-за продолжающихся в регионе проливных дождей подтоплены тысячи строений, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, энерго- и водоснабжение. При этом, по словам губернатора края Вениамина Кондратьева, аварийно-спасательный этап операции на подтопленных территориях завершён и власти переходят к восстановительным работам. Их основная часть продлится трое суток. Для оказания материальной помощи пострадавшим в бюджете региона зарезервирован 1 млрд рублей. Синоптики отмечают, что штормовое предупреждение в Краснодарском крае объявлено до конца суток 26 октября.

Режим чрезвычайной ситуации введён в трёх районах на юге Краснодарского края из-за продолжающихся в регионе проливных дождей и вызванных ими разрушений. Соответствующие распоряжения выпустили губернатор края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года», — говорится в распоряжении Кондратьева.

В границы зоны ЧС включены Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи. По данным экстренных служб региона, в результате обильных осадков два человека погибли, трое получили травмы, ещё один человек числится пропавшим без вести. Подтоплены тысячи строений, разрушен участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, заблокировано железнодорожное сообщение, в ряде населённых пунктов нарушено энерго- и газоснабжение, есть проблемы с водоснабжением.

В четверг, 25 октября, наиболее пострадавшие в результате разгула стихии районы посетили Вениамин Кондратьев и прибывшая в Краснодарский край оперативная группа МЧС во главе с министром Евгением Зиничевым.

С министром МЧС Евгением Зиничевым осматриваем разрушения в Туапсинском районе. Все будет восстановлено в кратчайшие сроки, в этом нет сомнений. Никто из жителей населенных пунктов не должен испытывать дефицит чего-либо. pic.twitter.com/F7HMeZPpKK — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 25 октября 2018 г.

Губернатор края выразил уверенность в том, что все повреждённые объекты инфраструктуры будут восстановлены в кратчайшие сроки, и поблагодарил все экстренные службы региона за слаженную и профессиональную работу, а также за личное мужество.

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Кондратьев также подчеркнул недопустимость искусственного завышения цен на социально значимые продукты, включая питьевую воду. В администрации губернатора сообщили, что во избежание спекулятивной деятельности в пострадавших районах ведётся постоянный мониторинг стоимости продовольственных товаров. Кроме того, на круглосуточный режим работы переведена горячая линия, куда жители края могут сообщить о завышении цен.

По словам руководителя департамента потребительской сферы региона Романа Куринного, ситуация с продовольственным обеспечением в пострадавших от стихии районах Кубани находится под контролем. По подсчётам властей, в Сочи до восстановления транспортного сообщения запасов продуктов питания и товаров первой необходимости должно хватить на 5—14 дней, также на пять дней должно хватить запасов продукции в магазинах Апшеронского и Туапсинского районов.

«На данный момент острой проблемы с обеспечением продовольствия в крае нет. Объекты торговли работают в штатном режиме во всех пострадавших районах... Дополнительно из Краснодара мы начали отправлять воду и продовольственные наборы, в которых находятся предметы личной гигиены, а также продукты», — рассказал Куринный.

«Спасатели работают на местах, техники хватает»

В пресс-службе губернатора Краснодарского края сообщили RT, что из пострадавших районов вывезены все жители, нуждавшиеся в эвакуации. Как в Туапсинском, так и в Апшеронском районах развёрнуты пункты временного размещения людей, где нуждающиеся обеспечиваются водой, едой и тёплыми вещами.

Муниципальные рабочие группы начали обход пострадавших жилых домов. Кроме того, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц для предотвращение случаев мародёрства. Во многих районах уже ведутся восстановительные работы.

«К сожалению, не везде сейчас позволяют погодные условия дойти и посмотреть, увидеть, что происходит, потому что осадки сильные сохраняются, к нашему сожалению, метеопрогноз неутешительный. Спасатели работают на местах, техники хватает. В Сочи будет переброшена часть группы спасателей из Ростовской области», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Губернатор края распорядился зарезервировать 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим.

«Стихия пройдёт, и людям понадобятся деньги. Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в течение суток», — заявил Кондратьев.

В ходе вечернего заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор подчеркнул, что все основные восстановительные работы необходимо завершить в течение трёх суток. При этом он отметил, что аварийно-спасательный этап операции можно считать завершённым.

«Можно говорить, что аварийно-спасательный этап в подтопленных территориях завершён, мы переходим к восстановительным работам. Мы видим десятки рабочих на ж/д путях, дорогах и объектах инфраструктуры. Давайте не сбавлять темп», — отметил Кондратьев.

Тропические ливни

По словам замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрея Бондаря, штормовое предупреждение в регионе объявлено до конца суток 26 октября.

«Фронты проходят через территорию края практически постоянно... В течение суток мы будем находиться в условиях чрезвычайной ситуации по погодным явлениям. В дальнейшем погода начнёт улучшаться», — рассказал Бондарь RT.

Метеоролог отметил, что значительные осадки, особенно ливни, достаточно часто наблюдаются на Черноморском побережье, а в последние годы подобные явления происходят всё чаще (наводнения в Новороссийске, Туапсе и Новомихайловке, а также события в Крымске).

«По количеству осадков хотелось бы отметить, что они очень большие. Если по Крымску у нас наблюдалось от 200 до 300 мм осадков в сутки, то здесь осадки более 300 мм. Получается, тропические ливни. Но по интенсивности растянуто: если в Крымске за 14-16 часов всё вылилось, то здесь в районе суток... Мы этими данными перекрыли все максимумы, которые у нас были по Черноморскому побережью», — добавил Бондарь.

В свою очередь, первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил, что из-за циклона за 12 часов выпало 229 мм осадков.

По последним данным, в Туапсинском районе было подтоплено 836 домов, в Апшеронском районе — более тысячи придомовых участков, в Сочи насчитывается 107 подтопленных жилых помещений. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создана группировка сил в составе 781 человека и 207 единиц техники.