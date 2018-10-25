Пострадавшие в результате наводнений на Кубани получат компенсации

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жители подтопленных в регионе населённых пунктов получат единовременные выплаты, а потерявшие имущество — компенсации.
Пострадавшие в результате наводнений на Кубани получат компенсации
  • globallookpress.com
  • © cataclysm_of_nature/ instagram

Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Все жители пострадавших населённых пунктов получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 100 тыс. рублей за полную», — говорится в тексте.

По словам Кондратьева, на выплату компенсаций пострадавшим в бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. 

Ранее первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил, что более 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают свыше 5,3 тыс. человек, были подтоплены в результате обрушившихся на регион ливней.

В регионе введён режим ЧС.

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