В Сочи введён режим ЧС из-за непогоды

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обрушившимся на регион сильными дождями. Уточняется, что в разных районах города были зафиксированы подтопления и размытие дорог.
В Сочи введён режим ЧС из-за непогоды
  • © Администрация города Сочи

«Ввести режим функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования «Город-курорт Сочи» для органов управления и сил муниципального звена Сочи территориальной подсистемы Краснодарского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 24 октября до особого распоряжения», — приводит Интерфакс постановление мэра от 25 октября.

24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений. 

25 октября автомобильное сообщение на федеральной трассе Джубга — Сочи было прервано из-за повреждения участка автодорожного моста

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