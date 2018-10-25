В Сочи введён режим ЧС из-за непогоды
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«Ввести режим функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования «Город-курорт Сочи» для органов управления и сил муниципального звена Сочи территориальной подсистемы Краснодарского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 24 октября до особого распоряжения», — приводит Интерфакс постановление мэра от 25 октября.
24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.
25 октября автомобильное сообщение на федеральной трассе Джубга — Сочи было прервано из-за повреждения участка автодорожного моста.