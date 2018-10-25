В Краснодарском крае обвалился участок моста на федеральной трассе Джубга — Сочи

Автомобильное сообщение на федеральной трассе Джубга — Сочи прервано из-за повреждения участка автодорожного моста. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

«В результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста: разрушен 20-метровый участок федеральной трассы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток.

24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.

По его словам, все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.