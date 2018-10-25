В Краснодарском крае обвалился участок моста на федеральной трассе Джубга — Сочи

Короткая ссылка
Автомобильное сообщение на федеральной трассе Джубга — Сочи прервано из-за повреждения участка автодорожного моста. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».
В Краснодарском крае обвалился участок моста на федеральной трассе Джубга — Сочи
  • РИА Новости

«В результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста: разрушен 20-метровый участок федеральной трассы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток.

24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений. 

По его словам, все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить