В Краснодарском крае обвалился участок моста на федеральной трассе Джубга — Сочи
- РИА Новости
«В результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста: разрушен 20-метровый участок федеральной трассы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток.
24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.
По его словам, все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.