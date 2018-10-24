Губернатор Краснодарского края сообщил о введении режима ЧС в Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС», — отметил он.

По его словам, спасатели провели эвакуацию в тех районах, где это было необходимо. Людей уже размещают в местах для временного пребывания.

Он уточнил, что все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края из детских садов эвакуированы более 120 детей из-за обрушившихся на регион дождей.