В Краснодарском крае из-за сильных дождей из детсадов эвакуированы более 120 детей

В Туапсинском районе Краснодарского края из детских садов эвакуированы более 120 детей из-за обрушившихся на регион дождей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

«В шести населённых пунктах из подтопленных домов и двух детских садов выведены более 140 человек, в том числе свыше 120 детей», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в регионе введён режим ЧС, сотрудники экстренных служб переведены на усиленный режим работы.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября.