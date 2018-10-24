В Краснодарском крае из-за сильных дождей из детсадов эвакуированы более 120 детей
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.
«В шести населённых пунктах из подтопленных домов и двух детских садов выведены более 140 человек, в том числе свыше 120 детей», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что в регионе введён режим ЧС, сотрудники экстренных служб переведены на усиленный режим работы.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября.