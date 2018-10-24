В Краснодарском крае из-за сильных дождей из детсадов эвакуированы более 120 детей

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В Туапсинском районе Краснодарского края из детских садов эвакуированы более 120 детей из-за обрушившихся на регион дождей.
В Краснодарском крае из-за сильных дождей из детсадов эвакуированы более 120 детей
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

«В шести населённых пунктах из подтопленных домов и двух детских садов выведены более 140 человек, в том числе свыше 120 детей», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в регионе введён режим ЧС, сотрудники экстренных служб переведены на усиленный режим работы.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября.

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