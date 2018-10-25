В Туапсе организовано патрулирование улиц для предотвращения случаев мародёрства

Сотрудники полиции организовали патрулирование на улицах Туапсе для предотвращения случаев мародёрства после обрушившихся на регион ливней, которые, в свою очередь, привели к наводнениям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю — начальника полиции Сергея Воложинова.

«Мероприятия направлены на недопущение мародёрства. Создано 24 группы для обследования улиц. Криминогенная ситуация стабильная», — сказал он.

При этом Воложинов уточнил, что к мероприятиями привлечены 346 сотрудников полиции и 42 автопатруля.

Ранее первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил, что более 1,8 тыс. домовладений, в которых проживает более 5,3 тыс. человек, были подтоплены в результате обрушившихся на регион ливней.

В Сочи введён режим ЧС.