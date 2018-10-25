В Краснодарском крае в результате проливных дождей погибли два человека

В Краснодарском крае из-за проливных дождей погибли два человека, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли», — приводит его слова РИА Новости.

Как уточняется, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, ещё один человек числится среди пропавших без вести.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.