В СК намерены проверить данные об обнаружении тела в зоне подтопления в Туапсе

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Следователи собираются изучить появившуюся информацию об обнаружении возле одного из подтопленных домов в Туапсе тела женщины.
В СК намерены проверить данные об обнаружении тела в зоне подтопления в Туапсе
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Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя краевого СУ СК России Наталья Смяцкая.

«Организовано проведение проверки, выезд на место происшествия по сообщению об обнаружении тела женщины», — сказала она.

Ранее источник в медицинских кругах сообщал агентству, что возле одного из подтопленных домов в Туапсе обнаружено тело.

24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.

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