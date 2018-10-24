В СК намерены проверить данные об обнаружении тела в зоне подтопления в Туапсе

Следователи собираются изучить появившуюся информацию об обнаружении возле одного из подтопленных домов в Туапсе тела женщины.

Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя краевого СУ СК России Наталья Смяцкая.

«Организовано проведение проверки, выезд на место происшествия по сообщению об обнаружении тела женщины», — сказала она.

Ранее источник в медицинских кругах сообщал агентству, что возле одного из подтопленных домов в Туапсе обнаружено тело.

24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.