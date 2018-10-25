Глава Краснодарского края заявил о недопустимости роста цен на питьевую воду
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Объезжаем пострадавшие территории. Жители жалуются на резкий рост цен на питьевую воду. Это недопустимо», — отметил он.
Как указывает РИА Новости, данное заявление связано с появлением информации о резком повышении цен на питьевую воду в связи с обрушившейся на регион непогодой.
Отмечается, что в Туапсе из-за ливней произошло повреждение магистрального водопровода на участке от Мессажая до моста на Сочинской улице. Также произошло подтопление насосной станции на НПЗ, из-за чего временно прекращена подача воды в микрорайоны Грознефть и Звёздный.
Ранее Кондратьев сообщил о введении режима ЧС в Туапсе.
23 октября портал «Юга.ру» передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября.
Подробнее о ситуации в регионе — в материале RT