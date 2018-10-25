Глава Краснодарского края заявил о недопустимости роста цен на питьевую воду

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о недопустимости роста цен на питьевую воду из-за проблем с водоснабжением в регионе в связи с непогодой.
Глава Краснодарского края заявил о недопустимости роста цен на питьевую воду
  • ©pixabay.com

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Объезжаем пострадавшие территории. Жители жалуются на резкий рост цен на питьевую воду. Это недопустимо», — отметил он.

Как указывает РИА Новости, данное заявление связано с появлением информации о резком повышении цен на питьевую воду в связи с обрушившейся на регион непогодой.

Отмечается, что в Туапсе из-за ливней произошло повреждение магистрального водопровода на участке от Мессажая до моста на Сочинской улице. Также произошло подтопление насосной станции на НПЗ, из-за чего временно прекращена подача воды в микрорайоны Грознефть и Звёздный.

Ранее Кондратьев сообщил о введении режима ЧС в Туапсе.

23 октября портал «Юга.ру» передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале RT

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