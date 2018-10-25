«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за ливней

Два человека погибли, трое пострадали в зоне подтопления на Кубани, где накануне прошли сильные дожди. Тысячи местных жителей остались без света. В регион выехал глава МЧС Евгений Зиничев. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за непогоды спецтехника не может добраться до разрушенных объектов инфраструктуры. Жители наиболее пострадавших от разгула стихии населённых пунктов рассказали RT, что происходит в зоне подтопления.

В результате сильнейших ливней в Краснодарском крае погибли два человека, как минимум трое пострадали. Около 10 тыс. человек остались без света, прекращена подача питьевой воды в два дома в Туапсе из-за аварии на магистральном водопроводе. Жителей наиболее пострадавших районов эвакуируют спасатели.

Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, ситуация осложняется тем, что из-за непогоды спецтехника не может добраться до разрушенных объектов инфраструктуры в Туапсинском районе, который пострадал сильнее всего.

В Туапсе. Будем решать проблемы на месте. Ситуация осложняется непогодой, техника пока не может подобраться к местам разрушений. #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) October 25, 2018

Накануне было подтоплено более 25 населённых пунктов в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах Кубани.

Как рассказал RT житель Лазаревского Даниил, дожди в регионе не прекращаются.

«Наводнение. Дождь не прекращается. С гор вода стекает по узким дорожкам. Дождевые реки выносят грязь, камни, брёвна на дороги. Но это не самое страшное. Больше всего у нас пострадал железнодорожный мост в районе санатория «Дружба». Смыло автомобильный мост в посёлке Макопсе, точнее, подъезд к мосту. Вокруг Лазаревского у нас есть аулы, на пути к ним мосты смыло (в Красноалександровске и в Алексеевке)», — отметил мужчина.

Кроме того, по его словам, в Лазаревском наблюдается ажиотаж на автозаправках: «Машину заправить не подъедешь — метров 300 очередь».

Житель посёлка Агой, расположенного в окрестностях Туапсе, Павел Маринин в беседе с RT отметил, что в районе введено чрезвычайное положение.

«Школы, садики не работают. Водоканал затоплен — питьевой воды нет. Электричество отключено частично. Вообще район пострадал сильно. Несколько мостов смыло. И несколько домов», — сказал Маринин.

Мужчина видел, как по улицам буквально плыли автомобили. Он сообщил: ночью по посёлку прошло предупреждение, что дожди могут продолжиться.

«Сейчас по всему городу ездят машины МЧС, полиция с мигалками. Только что снова был ливень. По району связи нет, а там, где дома посмывало, мобильная связь вообще не работает», — пояснил местный житель.

В городе Хадыженск Апшеронского района Краснодарского края эвакуировали с крыши дома на катамаране двух детей.

«Ночью люди ещё отказывались покинуть свои дома, но сейчас на многих участках уровень воды достигает двух метров, поэтому идёт эвакуация детей, инвалидов, пожилых людей… Двоих детей спасатели эвакуировали с крыши дома №5 по улице Мира. Для этого к ним пришлось подбираться на катамаране», — сообщили в «Кубань-СПАС».

На Кубань вылетела оперативная группа МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев находится в командировке в Краснодарском крае.

«Для контроля хода ликвидации последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым», — сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

Глава МЧС также провёл совещание, в ходе которого ему доложили об оперативной обстановке в пострадавших от стихии районах и мерах по восстановлению инфраструктуры.

«По решению главы ведомства МЧС России приступило к наращиванию группировки в Туапсинском районе и Сочи. Для этого туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства», — добавили в МЧС.

Как сообщалось ранее, прервано движение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, повреждён участок моста (около 20 метров) через реку Макопсе.

Зиничев подчеркнул важность оперативного решения вопросов восстановления транспортного сообщения, в том числе железнодорожного.

Ситуация на железной дороге

Из-за схода селей нарушено железнодорожное сообщение на станции Чилипси и на перегоне Греческий — Кривенковское в Туапсинском районе.

По состоянию на 12:00 мск в результате наводнения задерживается 31 пассажирский поезд.

Как сообщалось ранее, пассажиры обеспечены питанием и бутилированной водой. Группа детей, которая возвращалась с отдыха, размещена на территории лагеря «Орлёнок». Между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, курсируют 35 автобусов.

Движение поездов в Краснодарском крае будет восстановлено в течение трёх суток. Глава РЖД Олег Белозёров возглавил работу оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Ликвидация последствий

Спасатели делают всё возможное для скорейшей ликвидации последствий ЧС.

«Силами и средствами МЧС России в течение суток 24-го и в ночь на 25 октября проводились поисково-спасательные работы, в результате которых совместно с подразделениями «Кубань-СПАС» и силами муниципальных образований эвакуировано 460 человек, в том числе с использованием плавсредств — 72 человека», — сообщили в краснодарском ведомстве по чрезвычайным ситуациям.

В Краснодарский край направлена помощь из соседних районов. Приводится в готовность расчёт сил Донского спасательного центра (100 специалистов и 27 единиц техники), а так же вертолёт Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

Напомним, во вторник, 23 октября, МЧС России объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае. В среду на Кубань пришёл мощный циклон, начался сильнейший ливень. Так, в Туапсе за шесть часов выпало 116 мм осадков. В четверг значительного улучшения погодных условий не произошло, однако, по прогнозам синоптиков, в скором времени осадки прекратятся. По данным Росгидрометцентра, в пятницу в Туапсе ожидается дождь, облачно с прояснениями, в субботу — небольшие осадки, а в воскресенье — солнечно.