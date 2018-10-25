МЧС: из-за затопления на Кубани эвакуированы 460 человек

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ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что число эвакуированных из-за затопления в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края выросло до 460.
МЧС: из-за затопления на Кубани эвакуированы 460 человек
  • РИА Новости

«В течение суток 24 октября и в ночь на 25 октября проводились поисково-спасательные работы, в результате которых совместно с подразделениями Кубань-Спаса и силами муниципальных образований эвакуированы 460 человек, в том числе с использованием плавсредств — 72 человека», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Отмечается, что поисковые работы во всех подтопленных населённых пунктах продолжаются.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Краснодарский край в связи подтоплениями, которые были вызваны проливными дождями.

Также стало известно, что в Краснодарском крае в результате проливных дождей погибли два человека.

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