МЧС: из-за затопления на Кубани эвакуированы 460 человек
- РИА Новости
«В течение суток 24 октября и в ночь на 25 октября проводились поисково-спасательные работы, в результате которых совместно с подразделениями Кубань-Спаса и силами муниципальных образований эвакуированы 460 человек, в том числе с использованием плавсредств — 72 человека», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.
Отмечается, что поисковые работы во всех подтопленных населённых пунктах продолжаются.
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Краснодарский край в связи подтоплениями, которые были вызваны проливными дождями.
Также стало известно, что в Краснодарском крае в результате проливных дождей погибли два человека.