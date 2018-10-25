Глава МЧС вылетает в пострадавший от проливных дождей Краснодарский край
- ©группа "Подслушано в Туапсе" во ВКонтакте
«Для контроля хода ликвидации последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате проливных дождей погибли два человека.
В Туапсе 24 октября был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.
Портал «Юга.ру» ранее передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября.