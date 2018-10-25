Глава МЧС вылетает в пострадавший от проливных дождей Краснодарский край

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Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Краснодарский край в связи подтоплениями, которые были вызваны проливными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Глава МЧС вылетает в пострадавший от проливных дождей Краснодарский край
  • ©группа "Подслушано в Туапсе" во ВКонтакте

«Для контроля хода ликвидации последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате проливных дождей погибли два человека.

В Туапсе 24 октября был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений. 

Портал «Юга.ру» ранее передавал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае с 24 по 26 октября.

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